أحمد السقا: مشهد وفاة والدتي كان الأقسى في "ولد الغلابة"

اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



""الخليج 365"" من القاهرة: عبّر الفنان أحمد السقا عن سعادته بتفاعل الجمهور مع مسلسله الجديد "ولد الغلابة" الذي يُعرَض في السباق الرمضاني. مؤكداً على أنه بالرغم من حماسه للتجربة منذ اللحظة الاولى، شعر ببعض القلق منها. خاصة وأنه لم يتوقع تقديم شخصية الصعيدي مجدداً على الشاشة بعدما قدمها بجزئي فيلم الجزيرة.

وكشف في مقابلة خاصةً مع ""الخليج 365"" أن مشهد وفاة والدته في أحداث العمل كان من أقسى وأصعب المشاهد التي قدمها لكونه أرهقه نفسياً لدرجة أنه اصيب بانهيار بعد تصويره. خاصةً في ظل وجود علاقة مميزة جمعته مع والدته في الحلقات التي سبقت وفاتها.

وكشف أن المخرج محمد سامي فاجأه بوضع صورة والده المخرج الراحل صلاح السقا داخل العمل في ديكور منزله بالقرية. مشيراً إلى أنه سعد للغاية بهذا الأمر الذي فوجِئَ به خلال التصوير، مؤكداً على أنه لم يكن يعلم بأنه حصل على الصورة من والدته وقام بتكبيرها.

Advertisements



وعن الاستعانة بالفنان تامر حسني كضيف شرف، قال أن "المخرج محمد سامي كان صاحب هذه الفكرة. خاصةً وأن المشهد الذي قدّمه يحمل فكرةً أساسية في العمل، وكان من المهم أن يقدّمه نجم كبير، فوقع الخيار على "حسني" الذي تربطه به علاقة إنسانية جيدة جداً.

وأضاف أن تامر حرص على مذاكرة المشهد بشكلٍ احترافي قبل تصويره. وهو ما جعله يخرج بصدق شديد ويصل إلى المشاهدين. لافتاً إلى أن هذا المشهد حقق نسبة مشاهدة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ونال تعليقات ايجابية من الجمهور، الأمر الذي أسعده على المستوى الشخصي كثيراً.

ونفى السقا ان يكون المخرج قد جامل زوجته الفنانة مي عمر على حساب أي شخص في العمل. مشيراً إلى أنه كان يتعامل مع الجميع على نفس القدر من المساواة، وكان قاسياً ليها في بعض الاحيان. لافتاً إلى أن مي ممثلة بموهبة حقيقية ولديها قدرة على تقديم الأدوار المختلفة. ونفى كل ما تردد من أخبار تفيد بأن "سامي" فرضها على العمل.

وأكد أنه لم يتدخل في السيناريو مطلقاً، ولم يطلب إجراء تعديلات على العمل. مؤكداً على أنه يبدي ملاحظاته قبل بداية التصوير وفي فترة التحضير لأي عمل فتي. لكن مع انطلاق التصوير ينفذ العمل كما هو لأن المخرج والمؤلف يكون لهما رؤية يرغبان في تنفيذها وهو لا يتدخل في عملهما مطلقاً من منطلق قناعاته الشخصية بأن كل شخص له الدور الذي يقوم به.

وأكد على ان تطورات شخصية عيسى الغنام في الأحداث مرتبطة بالظروف والأحداث التي تعرّض لها وغيّرت من طريقته وطباعه. مشيراً إلى ان التشابه الوحيد الذي يجمعه بالشخصية هو حبهما وقربهما لوالدتهما فقط..

وحول العرض الحصري للعمل عبر شاشة قنوات mbc، قال السقا أنه كممثل مرتبط بالتركيز على دوره وتقديمه بأفضل صورة. لكن مسألة العرض مرتبطة بحسابات انتاجية وتسويقية خاصة بالشركة المنتجة، ولا يتدخل فيها لافتاً إلى أن العمل حقق نسبة مشاهدة كبيرة منذ اليوم الأول وتصدرت التعليقات حوله صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد على أنه يهتم على المستوى الشخصي بمعرفة انطباعات الجمهور وتعليقاتهم على ما يقوم بتقديمه لان هدفه في النهاية أن يسعد الجمهور. لافتاً إلى أن حالة الجدل التي صاحبت طرح الفيديو الترويجي للعمل على مواقع التواصل كانت في صالح العمل. خاصة مع التساؤلات الكثيرة التي طُرحَت من خلاله.

وعن مشاريعه المقبلة، قال السقا انه سيبدأ بعد شهر رمضان بتصوير فيلمه الجديد "ترانيم إبليس" بعد الانتهاء من استخراج جميع التصاريح الخاصة بالعمل الذي سيتولى إخراجه أحمد نادر جلال معرباً عن سعادته بالعودة للتعاون مع مصطفى شعبان مجدداً بعد فيلم "مافيا" قبل عدة سنوات".