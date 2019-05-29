شكرا لقرائتكم خبر عن لمس أكتاف 23.. ياسر جلال يشعر بالذنب وأحمد كمال يتوعد ‏فتحى عبد الوهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت أحداث الحلقة 23 من مسلسل "لمس أكتاف" للنجم ياسر ‏‏جلال، ‏بقتل حمزة "فتحى عبد الوهاب" لسامر "أحمد كشك" فى ‏وجود أدهم "ياسر جلال" الذى أصيب بصدمة حينما رأى مشهد الدم ‏ورد فعل حمزة الذى تعامل وكأنه سلوك عادى اعتاد عليه.‏

أدهم يجالس صديقه "كرم جابر" ويحكى له ما جرى، ينصحه ‏صديقه بالعدول عن طريقه لكن أدهم يرفض العودة مرة أخرى ‏لحياته قبل العمل مع حمزة "فتحى عبد الوهاب" إذ كان يعانى من ‏فقر وأزمات عديدة.‏

تدخل عايدة "حنان مطاوع" بيت طليقة أدهم "كارولين خليل" ‏وتتقرب منها الأخيرة فى سذاجة منها، فتعرف عايدة الكثير والكثير ‏عن حياة أسرة أدهم .‏

يستمر عصام "عمرو صحصاح" فى نقل أخبار أدهم "ياسر جلال" ‏عبر التليفون وعند وصول أدهم يغلق عصام الهاتف سريعًا وحين ‏يسأله مع من يتحدث، يرد فى توتر "بكلم مراتى" لكن أدهم يفهم ما ‏يخفيه عصام ويطلق عليه لقب "عصفورة".‏

يواجه الضابط علاء "أحمد كمال" حمزة "فتحى عبد الوهاب" فى ‏النادى ويلمح له أنه على علم بتجارته فى المخدرات، لكن حمزة ‏حاول الرد فى ثبات وكأنه ليس الشخص الذى يقصده، ولا يخفى ‏شيئا يدعو لقلقه.‏

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تستقبل كيمى "سمر مرسى" مكالمة أخرى من مجهول يطلب منها ‏مبلغ مليون جنيه مقابل إخفاء أدلة إدانتها فى حادث مقتل الضباط ‏بالاتفاق مع عبد المنجى "شريف دسوقى" من أجل التخلص من ‏زوجها حمزة "فتحى عبد الوهاب"، ويبدو أنها تفكر فى الاستعانة ‏بأدهم "ياسر جلال" لمساعدتها.‏

يذهب أدهم "ياسر جلال" لحمزة "فتحى عبد الوهاب" ويطلب منه ‏تجنيبه حياة القتل والمخدرات التى يعيشها حمزة، كما فاتحه فى ‏الزواج من غادة "إيمان العاصى" لكن حمزة يرفض ويطلب من ‏أدهم تأجيل الحديث فى هذا الأمر حاليا.‏

يكشف شحاتة "مجدى فكرى" لزيدان "محمد عز" خيانة أخيه خمزة ‏‏"فتحى عبد الوهاب" له فى صفقة هيروين سيدخلها البلاد وحده دون ‏علمه، ويطلب منه أن يتعاونا من أجل القضاء على حمزة. ‏

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مسلسل لمس اكتاف يعرض علىCbc‏ فى تمام الساعة الحادية ‏‏عشرة مساء ‏ويعاد فى السابعة صباحا بطولة ياسر جلال، فتحى ‏‏عبد الوهاب، حنان ‏مطاوع، إيمان العاصى، سمر مرسى، محمد عز، ‏‏كرم جابر، هبة عبد الغنى، ‏خالد كمال، كارولين خليل، هاجر ‏‏الشرنوبى، لطيفة فهمى، رانيا شاهين، ‏مجدى فكرى، شريف ‏‏الدسوقى، عزوز عادل ومن تأليف هانى سرحان، ‏إخراج حسين ‏‏المنباوى، إنتاج شركة سينرجى.‏