فن ومشاهير

استعدادات خاصة لحفل النجم تامر حسنى فى أوبرا دبى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد الحفل الأول للنجم تامر حسني على مسرح أوبرا دبي بالإمارات العربية المتحدة، العديد من التجهيزات والمفاجآت الخاصة التي يتم التكتم عليها من حيث احتمالية ظهور بعض ضيوف الشرف خلال تقديم أغانيه. 

 

ويقام الحفل فى ثاني أيام عيد الفطر الموافق 6 يونيو المقبل ، ضمن فعاليات احتفالات دبي بعيد الفطر المبارك وتسع أوبرا دبي  لـ 1700مقعد.

 

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 يذكر أن تامر أحيا مؤخرا عدد من الحفلات الغنائية الناجحة في مصر والسعودية، التي شهدت حضورًا جماهيريًا كبيرًا من محبيه، قدم فيها باقة غنائية من ألبوم "عيش بشوقك"، ومنها "كفاياك أعذار، ناسيني ليه، 100 وش".

 

 

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