شكرا لقرائتكم خبر عن فرقة مزاهر تقدم سهرة زار رمضانية فى مصر القديمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد فرقة مزاهر لاختتام سهراتها الرمضانية عبر توليفة زار غنائية تطل خلالها على مسرح درب فى مصر القديمة، وذلك فى تمام التاسعة والنصف مساء الخميس المقبل. وتعتبر فرقة مزاهر تعد من أقدم التجارب المصرية المقدمة لنوعية فنون "الزار"، أحد التوليفات الموسيقية القليلة التى تأخذ خلالها المرأة دورًا أساسيًا فى تقديمه، وتعتمد حفلاتها على تجسيد "حالة" أقرب منها مجرد حفلة غنائية، بالاتكال على الأداء الغنائى النسوى مع مزجه بخليط من روح الموسيقى الشرقية والأداء الاستعراضى.

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