شكرا لقرائتكم خبر عن جيرارد باتلر يرتدى ملابس cowboy فى كاليفورنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت عدسات المصوريين النجم العالمى جيرارد باتلر وهو يسير فى شواع ماليبو بكالفورنيا ويحتسى القهوة وهو يرتدى ملابس أشبه بـcowboy، حيث ارتدى طاقية وبنطلون جينز وقميص فضفاض.

وكان النجم العالمى جيرارد باتلر بدأ تصوير فيلمه الجديد Snow Ponies فى ماليبو بكاليفورنيا، وظهر باتلر وهو يصور المشاهد الأولى من العمل تحت أشعة الشمس الحارقة وعلى أحد الطرق النائية فى ماليبو.

من جانب آخر ينتظر باتلر عرض فيلمه الجديد "Angel Has Fallen"، الذى يشارك جيرارد باتلر بطولته عدد من نجوم هوليوود من أبرزهم مورجان فريمان وبيبيه بيرابو وجادا بينكت سميث وسابير ازولاى، وتدور أحداث العمل حول عميل سرى يدعى (مايك بانينج) يشتبه به فى محاولة اغتيال الرئيس.