منة فضالى تعلن وفاة خالتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: أعلنت الفنانة منة فضالي، عن وفاة خالتها، عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام". وكتبت منة، على حسابها: "انتقلت إلى رحمة الله تعالى خالتو فدوه.. ربنا يرحمك ويغفرلك". يذكر أن منة تغيب عن ماراثون رمضان، وكان آخر ظهور لها بسحور روتانا مساء أول أمس.

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