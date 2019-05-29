نبيل الحلفاوي يعلق على إيقاف جهاد جريشة.. ماذا قال؟

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:
نشر الفنان نبيل الحلفاوي، عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر"، تغريدة يرد بها على سؤال أحد متابعيه حول إيقاف الحكم المصري جهاد جريشة، وكرامة التحكيم المصري.
وكتب "الحلفاوي": "عن أي كرامة تتحدث يا دكتور، لقد وصل بنا الأمر أن يتساءل البعض مستنكرًا: اشمعنى الأهلي هوه الوحيد اللي ما بيطلبش حكام أجانب؟، صار اللعب عندنا بحكام مصريين تهمة ومحل إدانة، هنَّا على أنفسنا فهنَّا على الناس".
وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، أعلن إيقاف الحكم المصري جهاد جريشة، بعد إدارته نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الوداد المغربي والترجي التونسي، والذي انتهى بالتعادل بهدف لكل منهما.
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