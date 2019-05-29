"افرحي يا أم الشهيد".. نجلاء بدر تعلق على تسليم هشام عشماوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي: نشرت الفنانة نجلاء بدر، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، صورة رجال القوات المسلحة وبحوزتهم الإرهابي هشام عشماوي، بعد تسليمه من الجيش الليبي. وكتب نجلاء بدر، في تعليقها:"افرحي يا أم الشهيد". وسلم الجيش الوطني الليبي، الإرهابي هشام عشماوي، إلى السلطات المصرية، وذلك على خلفية زيارة اللواء عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة إلى دولة ليبيا، والتي التقى خلالها المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي.

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