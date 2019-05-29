مغنية الراب العالمية كاردي بي تهدي رضيعتها إسوارة بهذه القيمة الباهظة -صورة

تكشف مغنية الراب العالمية “كاردي بي” عن أسلوب حياتها الباذخ الذي تعيش فيه بالنشر عبر حسابها على إنستغرام حيث كشفت مؤخرا عن هدية باهظة أحضرتها لرضيعتها “كالتشر” التي تبلغ من العُمر 10 أشهر فقط.

وكانت الهدية عبارة عن قطعة مجوهرات ثمينة للغاية، وهي إسوارة مرصعة بالألماس وصلت قيمتها إلى 80 ألف دولار، إذ نشرت كاردي صورة رضيعتها كالتشر وهي ترتديها على، ومن ثم قامت بحذفها بعد فترة قصيرة من الزّمن. وسبق وأن قامت أيضا بحذف صور أخرى لمجموعة من الأساور باهظة الثمن مرصعة بالألماس وأسفلها مُحادثة مع مصمم المجوهرات الذي أتم صفقة الشراء للمجموعة، عِلمًا بأنّ ثروة كاردي بي تصل إلى 8 ملايين دولار.