شاهد.. طارق الحربي يسخر من السدحان ومسلسل بدون فلتر2 : ” تعلمنا كيف نعبي هوا”!

انتقد المذيع طارق الحربي، اليوم خلال برنامجه “رادار طارىء”، على قناة روتانا خليجية المسلسل الرئيسي في قناة sbc وهو مسلسل بدون فلتر للفنان عبدالله السدحان، مشيراً إلى أن العمل لم يقدم أي جديد قائلا: “اليوم نتكلم على المسلسل الرئيسي في قناة sbc، ونبارك للأستاذ عبدالله السدحان وطاقم بدون فلتر إنهم خلصوا التصوير اليوم” .

وأضاف: ” كانوا محتفلين إنهم خلصوا اليوم وباقي 8 أيام على نهاية رمضان، طبعاً حلقات ساخنة طالعة من الفرن” وتابع الحربي: ” بدون فلتر 2 ، هذه السنة علمنا شيء جديد وهو كيف إنك تعبي هوا، كيف تسلق، وأشياء كثيرة كانت واضحة، لأنك لو تروح من الحلقة الأولى للحلقة الأخيرة ما فيها شيء”

وعرض الحربي، مشهداً لأحد الممثلين وهو يتحدث في الجوال، مشيراً إلى أنه ظل يتحدث في الجوال خلال المشهد أكثر من دقيقتين وأشار الحربي: ” بدل ما تجيب ممثل ثاني، تجيب واحد يجلس يسولف طول المشهد مع الرجال ويقفل ”.