ندى بسيوني في انهيار تام في “رامز في الشلال” -فيديو

لم تتمالك الفنانة ندى بسيوني نفسها بعد وقوعها ضحية في حلقة اليوم من برنامج “رامز في الشلال” وفي بداية المقلب أثناء فقرة الشلال بدت علامات الخوف والرعب تسيطرعلى ندى بسيوني وكانت تصرخ طوال الوقت طلبا للمساعدة بينما كان القارب يتخبط في الصخور. وصرخات مستمرة لندى بسيوني لدى ظهور الغوريلا أمامها، وبدأت في انهيار تام وأصبحت غير قادرة على التحرك، وكانت تارة تحاول تهدئة من معها وتارة تصرخ بصوت عال وسيطرت حالة من البكاء على الفنانة ندى بسيوني بعد أن خلع رامز جلال لزي الغوريلا أمامها، واستمرت ندى بسيوني في البكاء ولم تنطق بكلمة وكان رامز جلال يهدئها.