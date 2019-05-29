أثارت بعض المشاهد في مسلسل الهيبة غضب الجمهور على مواقع التواصل الإجتماعي وذلك لتصويرها بطريقة خاطئة منوهين أن بعض العادات والتقاليد التي ذكرت بالمشاهد لم تكن موجودة وغير صحيحة ومن هذه المشاهد مشهد “القهوة” عندما قررت نور الخروج من المنزل والذهاب من أجل التسوق، ثم تجد نفسها أمام مقهى الهيبة، وتجلس هناك وعندما يصل الخبر إلى جبل يغضب كثيرًا ويذهب مُسرعًا لإعادتها إلى المنزل.
وأثار هذا المشهد حالة من الغضب في مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب طريقة تصويره؛ إذ تجمهر عدد من الرجال حول نور وكأنهم لم يشاهدوا أي امرأة من قبل، بالإضافة إلى زيادة حماس وتفاعل العاملين بالقهوة وتساءل رواد تويتر عن سبب تصوير رجال الضيعة بهذا الشكل مُعلقين أن: “لبنان مش هيك”، وأضافوا أن المخرج بالغ في هذا المشهد، خصوصًا أنه تسبب بمشكلة لا مبرر لها بين نور وجبل.
وفي مشهد أخر وجهت نور سؤالًا لجبل عن سبب عدم قدومه إلى غرفتها، في مشهد رأى البعض انه حمل عددًا من الإيحاءات الجريئة، ليؤكد لها جبل أن الوضع يختلف في الهيبة عن بيروت ويبدو أن نور لم تستطع استيعاب وضع الهيبة وظروفها بعد، لتجلس في حديقة المنزل بملابس النوم وتتناول فنجان القهوة الخاص بها؛ الأمر الذي أغضب جبل، حيث يقوم بشدها وتحذيرها بأنه يجب أن تنتبه أكثر لملابسها وتراعي ظروف الهيبة وعادات وتقاليد قريته.
كانت هذه تفاصيل خبر نور تغضب جبل بملابس نومها وتقلب الهيبة.. والجمهور يشتعل! -فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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