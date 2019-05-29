بالفيديو.. إختفاء محمد عز بعد اكتشاف ياسمين عبدالعزيز هويته في "لأخر نفس"

تدور أحداث الحلقة الثالثة والعشرون من مسلسل "لأخر نفس" للفنانة ياسمين عبد العزيز حول حديث وسائل الإعلام عن مقتل خادمة "سلمى" دون علم الشرطة عن مرتكب هذا الحادث.

من ناحية أخرى تبرع "ياسر" لـ

"دينا" شقيقة سلمى بفص كبد لكي تكمل حياتها طبيعي دون ان تعاني من أي مرض وكل هذا دون علمها بهوية المتبرع بعد إتفاقه مع الدكتور.

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وفي الوقت نفسه إكتشاف "سلمى" بأن المتبرع لجزء من جسده لـ "دينا" وسط تساؤلاتها عن سبب تبرعه لشقيقتها بالكبد.

و بعد ذلك إختفاء "ياسر" بعد زيارة "سعيد" صديقه و عضو من أعضاء جماعة "أنصار الحق" الإرهابية, بعد طلب أمير الجماعة بقتله بعد أن إرتد عنهم.