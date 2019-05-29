بالفيديو.. مصطفى شعبان يصل لمرتكب الجريمة في "أبو جبل"

تدور أحداث الحلقة 23 من مسلسل "أبو جبل" للفنان مصطفى شعبان, بمحاولة وصول "حسن أبو جبل" لمرتكب الجريمة وبالفعل توصل لخيط مهم عندما توجه لمحل استنساخ مفاتيح وتوصل لشخص يدعي " مانجه " هو الذي قام باستنساخ المفتاح وحينما يصل إليه حسن ابو استنساخ مفاتيح وتوصل لشخص يدعي " مانجه " هو الذي قام باستنساخ المفتاح وحينما يصل إليه حسن ابوجبل سيعرف من هو مرتكب الجريمة . يذكر أن مسلسل "ابو جبل" يقوم ببطولته مصطفى شعبان ومحمد دياب ومحمد على رزق وعائشة بن أحمد ونجلاء بدر وتأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد صالح.من انتاج سينرجي.

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