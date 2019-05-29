ريهام عبدالغفور تعيش قصة حب مع طبيبها النفسي في "زي الشمس"

تبدأ الحلقة ٢٣ من مسلسل زي الشمس، بمعرفة سر جديد من أسرار فريدة، وهو حبها لطبيبها النفسي خالد، وتذهب نور لتعرف حقيقة العلاقة بينه وبين اختها، وينكر خالد في البداية وبمجرد أن هددته نور، وافق على الحديث معها وأخبرها أن أختها كانت تحبه كثيرًا وهو كان معجب بها فقط، وأخبرها انه لا يصلح أن يكونا مع بعض، واذعجها ذلك كثيرًا، وبدأت تعود للتدخين ونفسيتها تدهورت مرة أخرى، وهو كان لا يدري ماذا يفعل، ولما سمع خبر

وفاتها، سافر بعيدًا، لأنه كان معتقدًا أنها قامت بالإنتحار، وهو نادم كثيرًا على معاملته القاسية لها في الفترة الأخيرة، مؤكدًا لنور أنها كانت بحاجة لصديق أو شخص يسمع لها.

تثق نور في عمر وأنه لم يقتل أختها فريدة، لذلك قررت أن تكون محاميه في القضية حتى تنقذه من السجن وتهمة هو لم يفعلها وبرئ منها، وحتى لا يضيع حق أختها ويفلت المجرم الحقيقي،

وأيضا من أجل الأولاد حتى لا ينحرموا من أبيهم أيضًا، ولكن الظابط حسن وصديقها مصطفى لا يثقون في عمر، ويصدقون أنه القاتل وأن نور تفعل ذلك لأنها ما زالت تحبه.

تترافع نور لصالح عمر وتطلب منه ألا يخبئ عنها شيئا ويخبرها بكل شئ حصل بينه وبين فريدة، حتى تقدر أن تخرجه من تلك القضية، ويؤكد لها عمر أنه لم يخبأ عنها شئ أبدًا.

تنتهي الحلقة بذهاب كريم ويوسف أولاد فريدة الى المدرسة، وبمجرد تحركهم من المنزل خرجت ورائهم سيارة جيب سوداء، ورأتهم جارتهم التي تسكن أمامهم من نافذة منزلها، ويبدو أن هناك من يراقبهم والحلقات القادمة ستوضح ذلك.