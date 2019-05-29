كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ياسر جلال يوجه شكرا خاصا للصحفيين والنقاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص النجم ياسر جلال، علي توجيه شكر خاص للصحفيين والنقاد علي دعمهم لمسلسل "لمس أكتاف" ومتابعتهم للعمل منذ بداية عرضه على الشاشات.

وأكد "جلال" انه يتابع جميع ردود الأفعال وسعيد بمصداقية جميع اللقاءات التي تم نشرها بالمواقع أو الصحف، ولذلك حرص علي توجيه الشكر لهم.