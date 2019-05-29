كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دينا الشربيني تكتشف العلاقة بين فريدة وطبيبها النفسي في "زي الشمس" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تكشف نور"دينا الشربيني" في الحلقة الثالثة والعشرين من مسلسل زي الشمس متهم جديد وهو طبيبها النفسي خالد "محمد علاء" وذلك بعدما وجدت لوحة له في مرسم فريدة الخاص ومسرح الجريمة، لتسأله عن علاقته بـفريدة، فيشرح لها تفاصيل عشقها له، ورفضه لهذه العلاقة، لأنه اعتبرها حالة مرضية لا أكثر، وهذا هو الدافع الذي جعله ينكر علاقته بها في البداية بجانب شكوكه حول انتحارها.

ومن الناحية الأخرى، قررت نور الدفاع عن عمر "أحمد السعدني"، وتولّي مسؤولية القضية، فهل ستبحث حقًا عن قاتل فريدة؟ أم ستحاول إثبات براءة عمر؟ مثلما توقع صديقها مصطفي "أحمد داوود"، وانتهت الحلقة على خروج الأطفال إلى المدرسة وبقاء كارما في المنزل وحدها، لتركن سيارة سمراء بجوار المنزل، فمن هو؟ وهل سنرى جريمة قتل جديدة في الحلقة المقبلة؟

ويُعرض مسلسل زي الشمس خلال شهر رمضان على قناة MBC مصر يوميًا الساعة 10 مساء و4 فجرًا و5 عصرًا، وعلى MBC مصر 2 الساعة 1 ظهرًا و8 مساءً و12 منتصف الليل، وتدور أحداثه في إطار درامي مثير، حيث تتبع المحامية نور "دينا الشربيني" قاتل مجهول بعد قتل شقيقتها فريدة "ريهام عبد الغفور" وبينما تشتبه نور في كل من حولها، ويشارك دينا الشربيني في بطولة المسلسل النجوم أحمد داوود، أحمد صلاح السعدني، سوسن بدر، جمال سليمان، أحمد مالك، عمر السعيد وهو من تأليف مريم نعوم وإخراج سامح عبد العزيز.