شاهد.. سلافة معمار ترد على نادين نجيم وسيرين عبد النور: “في انواع من النجوم والممثلين”

كتب امير فتحي في الأربعاء 29 مايو 2019 03:56 صباحاً - ردت الفنانة السورية سلافة معمار على الفنانتين اللبناييتين نادين نسيب نجيم وسيرين عبدالنور بخصوص تعليقهما على تصريح قديم لها قالت فيه ان “ممثلات لبنان جميلات ولكن لسن كلهن موهوبات”.

وقالت سلافة معمار، خلال حلقة الامس من برنامج “مجموعة انسان” الذي يقدمه الاعلامي علي العلياني على شاشة قناة mbc, ان الموضوع بسيط ومهني بحت متأسفة ان يأخذ طابع عنصري من قبل البعض.

وأكدت سلافة معمار انها غير نادمة على هذا التصريح وقالت “انا كنت عم احكي شي مهني بحت انا ممثلة اكاديمية عندي رأي بهذه المهنة وكنت عم احكي رأي بتجرد من دون ما خص اي شخص على الاطلاق”.

وتابعت سلافة معمار ان هناك انواع من النجوم والممثلين قائلة “لو انا ينعرض علي روبي انا ما بشتغله بكل بساطة لا انتقاص ولا شي هو نوع مستقل بحد ذاته انا لا يستهويني في الوقت ان سيرين نفسها لا يمكن ان تقدر تعمل زمن العار”.