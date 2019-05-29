روتانا تقيم سحورها السنوي في القاهرة

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""الخليج 365"" من القاهرة: أقامت شركة روتانا حفل سحورها السنوي في القاهرة، الذي استمر حتى الساعات الأولى من الصباح بمشاركة مجموعة كبيرة من النجوم.



وقدمت الحفل الإعلامية جوري بكر التي حرصت على الترحيب بالحضور الذي ضم مجموعة كبيرة من المخرجين وصنّاع الدراما المصرية والعربية من ممثلين وكتاب ومنتجين منهم الهام شاهين، ريهام عبد الغفور، أمينة خليل، أحمد السبكي، انجي وجدان، لبلبة، آسر ياسين، عفاف شعيب، تامر عبد المنعم، محمد سعد، شريف منير، مادلين طبر بالإضافة إلى الكاتب الكبير وحيد حامد.

كما حرص على الحضور أيضا كل من بسمة، شيري عادل، نرمين الفقي، باسل الزارو، المخرج عمرو سلامة، السيناريست والمنتج محد حفظي، مي نور الشريف، عفاف شعيب، اروى جودة، والإعلامية بثينة كامل، تامر أمين وعمرو عبد الحميد.. وغيرهم من النجوم. حيث سادت أدواء الدردشة الودية بين الحضور على أنغام التخت الشرقي والموسيقى التي استمرت حتى موعد مدفع الإمساك.



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