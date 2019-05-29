شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الفنان محمد نجم داخل العناية المركزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتشرت على مدار الساعات القليلة الماضية صورة محزنة للنجم الكوميدى الكبير محمد نجم من داخل العناية المركزة بالمستشفى التى يتعالج فيها.

ويخضع للعلاج مع فريق طبى داخل إحدى مستشفيات الدقى، حيث طالب عدد كبير من الفنانين المقربين مثل الفنان طلعت زكريا جمهوره بالدعاء له.

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محمد نجم فى العناية المركزة

كان الفنان الكوميدى الكبير محمد نجم أحد رواد الكوميديا المسرحية قد أصيب بجلطة دماغية الثلاثاء قبل الماضى دخل على أثرها أحد مستشفيات الدقى، وقام وفد من نقابة المهن التمثيلية بقيادة الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية وعضوية الفنانة نهال عنبر بزيارته بالمستشفى للإطمئنان عليه وسط تكتم شديد من أسرة الفنان الكوميدى الكبير.

ويذكر أن الفنان الكبير محمد نجم اكتسب شهرته من خلال الأعمال المسرحية الكوميدية التى قدمها مثل مسرحيات "عش المجانين"، "أعقل يا مجنون"، "عبده يتحدى رامبو"، "أولاد دراكولا"، "البلدوزر" وغيرها.