شكرا لقرائتكم خبر عن زالزال 23.. ماجد المصرى يشترى القهوة وابنته تعود لمنزل زوجها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تطورت الأحداث فى الحلقة الـ 23 من مسلسل "زلزال" للنجم محمد رمضان، خاصة فى الصراع بين زلزال و"خليل كتخة" – ماجد المصرى، اذا يزور الأخير، الاستاذ "زهدى" – أحمد صيام - فى منزله ويعرض على 50 ألف جنيه من أجل شراء نصيبه فى القهوة ويرفض زهدى ولكن خليل يهدده أنه سيبيع نصيبه سواء برضاه أو غصب عنه ويبع نصيبه فى النهاية قبل ان تعرض عليه السيدة التى أنقذت محمد حربى من تحت الأنقاض بأنها على استعداد لدفع كل أموالها لشراء نصيب خليل من أجل اعطاء القهوة لزلزال ولكن زهدى كان باع نصيبه.

وفى نفس السياق يستمر "ربيع – حسام داغر فى نقل الكلام والإيقاع بين الكل فى منزل "خليل حيث يخبره بأن كل الناس ومنهم "عبد الحليم" – محمود حجازى ليس لها سيرة سوى عن ذهاب "أمل" – لتعزية زلزال وأنهما كانا على علاقة قبل زواجها من عبد الحليم، ليغضب خليل ويذهب إلى المحامى "سعيد" – تامر ضيائى ويدخل معه فى مشادة تنتهى بالموافقة على عودة أمل إلى منزل زوجها لتهدئة الأمور.

مسلسل "زلزال" تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج إبراهيم فخر، إنتاج شركة سنيرجى، بطولة محمد رمضان، حلا شيحة، ماجد المصرى، منى عبد الغنى، هنادى مهنى، حسام داغر، أحمد صيام، سامى عبد الحليم، محمود حجازى، محمد سليمان، تامر ضيائى مصطفى منصور، يوسف عثمان، آية هلالى، حنان سليمان، لمياء كرم وعدد آخر من الفنانين . من انتاج شركة سينرجي