شكرا لقرائتكم خبر عن عائشة بن أحمد تسافر تونس بعد انتهائها من تصوير "أبو جبل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سافرت الفنانة عائشة بن أحمد إلى تونس فجر اليوم الاثنين بعد انتهائها من تصوير مشاهدها فى مسلسل "ابو جبل" التي تشارك فيه ضمن سباق دراما رمضان هذا العام برفقة مجموعة كبيرة من النجوم على رأسهم مصطفى شعبان، محمود البزاوى، ومحمد دياب ومحمد على رزق وعائشة بن أحمد ونجلاء بدر وتأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد صالح، ومن إنتاج شركة سينرجى.

كما أكدت عائشة بن احمد عن سعادتها بسبب ردود الأفعال التي تلقتها حتي الآن منذ عرض المسلسل ونجاحه فى تحقيق نسب مشاهدة عالية، موضحة أن العمل استلزم منها مجهوداً كبيراً فى التحضير.