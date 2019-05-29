من هم “الوِلْدَانٌ المُّخَلَّدُون” المذكورون في القران؟.. المغامسي يكشف 3 أقوال للعلماء!

كتب امير فتحي في الأربعاء 29 مايو 2019 02:55 صباحاً - فسر الشيخ صالح عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة، معنى الاية الكريمة «وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ».

وقال المغامسي إنه معلوم أن كل من يدخل الجنة يُخلد، لكن الولدان هنا وصفوا أنهم مخلدون دلالة على ما أعطاهم الله من الصفاء وجمال المنظر والسن ووصفهم بأنهم غلمان لا يدل على أنهم كبار في السن والخدمة التي يقدّمونها لأهل الجنة.

وتساءل “المغامسي” خلال برنامج “منابر النور” على “إم بي سي”: مَن هم الولدان؟، مضيفا: قال العلماء إنهم من مات من أبناء المسلمين من صغارا، والمشهور أن أهل الجنة يدخلونها في سن الـ ٣٣، وشيخ الإسلام استبعد هذا القول لأنه قال إن صغار المسلمين ينسبون لأباءهم وهؤلاء تكمل أعمارهم إلى السن المذكورة.

وأضاف: قال بعض العلماء إن هؤلاء الولدان هم أولاد المشركين وأيضا استبعد العلماء هذا، وبقيّت الحالة الثالثة وهي الأصح وهي أنهم خلق من خلق الجنة مثلهم مثل الحور عين.