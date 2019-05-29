التصميم على الصيام والحر والرطوبة في الدبي.. رجاء الجداوي تكشف سبب وعكتها الصحية!

كتب امير فتحي في الأربعاء 29 مايو 2019 02:55 صباحاً - نفت الفنانة المصرية القديرة رجاء الجداوي الشائعات التي انتشرت في الساعات الأخيرة حول وضعها الصحي مؤكدة انها بصحة جيدة وتعافت من وعكتها الصحية التي تعرضت لها خلال الأيام الماضية.

وكشفت رجاء الجداوي، في مداخلة هاتفية لـ«راديو إينرجي»، عن سبب الوعكة الصحية التي اصابتها قائلة: «أصبت بجفاف عال من الرطوبة والحر وحرارتي ارتفعت وضغطي ارتفع فيما انخفض السكر، ووقتها كنت في دبي وكان الجو حارا وفي نفس الوقت رطوبة، وصممت أن أصوم، ثم ركبت الطائرة وبقيت صائمة، حتى وصلت إلى مصر لم أستطع السير لأنني كنت أشعر بالدوار».

وتابعت رجاء الجداوي، 80 عامان، بأنها تحدثت مع ابنتها أميرة والتي جاءت لي إلى المطار ووجدت حرارتها مرتفعة وعاتبتها لاكمالها صيامها.

واختتمت رجاء الجداوي مدخلتها بتوجيه رسالة لجمهورها قائلة: «أشكر كل من سأل عني وكل من تمنى لي الشفاء. أشكر كل من كتب شيء على مواقع التواصل الاجتماعي وعبر عن حبه وقلقه على».