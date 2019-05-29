السعودية تحتفي بالاعتدال والوسطية.. بوصلة تسير عكس التطرف

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - على مشارف الكعبة في مكة المكرمة، وفي أحضان قبلة المسلمين وبوصلتهم الروحية، تكتب السعودية ملحمة الوسطية في أسمى تجلياتها، وتدون قيم الاعتدال على جدران التاريخ الحديث للبشرية.

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