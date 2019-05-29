"قرآن تيك".. مشروع تقني في دبي لنشر قيم التسامح

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في تعاون بين مؤسسة دبي للثقافة والفنون وإدارة دبي مول، انطلق مشروع "قرآن تيك" الذي يهدف إلى التوعية بقيم الإسلام وفضائله التي وردت في القرآن الكريم، عبر شاشة تفاعلية متاحة لرواد المول بست لغات وهي الإنجليزية والفرنسية والهندية والصينية والإسبانية والروسية.

ويتيح المشروع للمستخدمين انتقاء إحدى آيات القرآن الكريم التي أثرت فيهم، ليتم طباعتها على شكل زخارف فنية أنيقة.

وعن المشروع يقول نادر منصور مسؤول تنظيم معرض "قرآن تيك" لـ"العين الإخبارية": إن الفكرة لاقت استحسان رواد المول الذين تفاعلوا مع عرض البرنامج، لافتا إلى أن المشروع يتضمن آيات قرآنية بعينها تعبر عن روح التسامح في الدين الإسلامي