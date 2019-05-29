تطرحهما Redmi الصينية.. التفاصيل الكاملة لهاتفي K20 و K20 Pro

كشفت شركة Redmi الصينية عن هاتفي Redmi K20 و Redmi K20 pro بكاميرا 48 ميجابيكسل وشاشة من نوع OLED بحسب موقع GSMarena.

ويتشارك الهاتفان بالعديد من المواصفات لكن هاتف K20 يأتي بمعالج Snapdragon 710 وهاتف K20 pro بمعالج Snapdragon 855.

كما يتميز الهاتفان بشاشة حجمها 6.39 إنش من نوع OLED وبدقة Full Hd وتغطي الشاشة الواجهة الأمامية بنسبة 95% لعدم وجود شق في الأعلى أو في الأسفل ووجود بصمة الإصبع مدمجة بالشاشة.

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أما بالنسبة للكاميرا الخلفية في الهاتفين فتأتي بمستشعر رئيسي دقته 48 ميجابيكسل ومسشعر ثانٍ بدقة 13 ميجابيكسل ومستشعر أخير بدقة 8 ميجابيكسل، أما الكاميرا الأمامية المنبثقة تأتي بدقة 20 ميجابيكسل.

ويتوفر الجهازين بذاكرة عشوائية 6 و 8 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلي 64 و256 جيجابايت.

جهازا K20 و K20 pro يأتيان ببطارية سعتها 4000 ميللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع.

وبحسب مصدر فإن الهاتفين سيتم إطلاقها بلوني الأزرق والأحمر، وسيطرح هاتف K20 في السوق بسعر يبدأ من 289 دولارا أمريكيا أما نسخة K20 pro بسعر 361 دولارا أمريكيا.