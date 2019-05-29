1.5 مليون مشاهدة لأغرب عملية من نوعها لإطلاق سراح سجين

شهد جمهور غفير وصحافيون عملية غريبة من نوعها لإطلاق سراح سجين، عندما فوجئوا بسيارة رولز رويس فانتوم فارهة تقل السجين المحرر، حيث ذكرت صحيفة ديلي ميل، أن السجين المحرر استقبل بموكب، من 6 أشخاص على الأقل ومجموعة سيارات، لدى خروجه مرتديا بدلة رياضية رمادية من سجن ستينفورد هيل في مقاطعة كنت الإنجليزية.

وتبين فيما بعد أن "السجين الغامض" هو مغني الراب سناب كابوني الشهير، الذي حصدت أغنيته على موقع يوتيوب أكثر من مليون و 500 ألف مشاهدة.

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