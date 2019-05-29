المطرب المغربي حاتم عمور يحيي حفلًا غنائيًا في "موروكومول"بتقنية 360 درجة

الرباط - لايف ستايل
أحيا المطرب المغربي حاتم عمور، حفلا غنائيا في "موروكومول"، وسط حشد هائل من الجماهير مسجلا رقما قياسيا في عدد الحضور ضمن فعاليات "رمضانيات موروكومول"، وقدم باقة من أغاني ألبومه الجديد بينها "أخر مرة، لامور باقي حاكمني، بلاعنوان، إلى راح الغالي "وسط تفاعل وصيحات الجماهير"، التي تسببت بعدها في إيقاف الحفل.
وكشف حاتم عمور، في مقطع فيديو له عبر إنستغرام، أن عدد الجماهير الغفيرة الحاظرة تسببت في إيقاف الحفل، حيث إضطرت إدارة المركب التجاري إلى وقف الحفل بعد وقت قصير من بدايته بسبب الازدحام الجماهيري وخوفا على سلامة الحضور.
من جهته، قدم عمور الشكر لكل الجماهير الحاظرة، ومتأسفا للذين من لم يتمكنوا من دخول الحفل، مؤكدا أن الأمر كان خارج إرادته، واستخدم حاتم خلال حفلة تقنية 360 درجة، حيث تم تصوير بعدة كاميرات تم وضعها بشكل دائري، بحيث يرى المشاهد بانوراما كاملة للحفل، ويستطيع تحريكه بنفسه يمينا ويسارا وأعلى وأسفل لرؤيته بشكل دائري 360 درجة، ويذكر أن، أغنية "إلى راح الغالي" أخر عمل طرحه حاتم عمور، وهي من كلمات محمد المغربي وألحان مهدي مزين وتوزيع طارق الحجيلي ومادارا.
من ناحية أخرى، يستعد حاتم لتقديم عرض غنائي كبير ضمن فعاليات مهرجان تيميتار في دورته 16 بمدينة أكادير.
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