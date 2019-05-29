بحضور أكثر من مئة شخصية من دبلوماسيين ورجال أعمال وسيدات مجتمع ونخبة من نجوم الفن والإعلام أقامت مجموعة لاسيرين لصاحبتها المحامية ميرنا يونس سحوراً بمناسبة شهر رمضان وذلك في خيمة أساطير بفندق أتلانتس.

وتبادل المدعوون أطراف الحديث وسط أجواء رمضانية طغت عليها الروحانية والظرافة والطرافة والابتسامة والضحك.

واستهلت المحامية ميرنا يونس صاحبة الدعوة ومجموعة لاسيرين الحفل بكلمة وجهت فيها التهاني للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بمناسبة زفاف أبنائه الثلاثة الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم والشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم والشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم.لاسيرين تجمع نجوم الفن والإعلام في سحورها الرمضاني.

وأعلنت ميرنا عن هديتها للهلال الأحمر الإماراتي وهي عبارة عن كسوة الكعبة بقيمة وقدرها 6 ملايين درهم في أول مناسبة يتقبل فيها الهلال الأحمر هدية مادية، على أن يجرى مزاد علني للكسوة يذهب ريعه لمساعدة المحتاجين حول العالم.

وأوضحت يونس أن دولة الإمارات تستضيف أكثر من 200 جنسية تسود بينها قيم المحبة والتسامح والتعددية منوهة بإطلاق وزارة التسامح في الدولة. وفي تصريحات خاصة أشاد الفنان السوري قصي خولي بالحفل والأجواء وأشار إلى أهمية لقاء الأحبة في مناسبة لا تتكرر سوى مرة واحدة في العام.

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وشكر خولي السيدة ميرنا يونس على الدعوة وجمعها للفنانين والإعلاميين ورجال المجتمع وكل الشرائح في دولة الإمارات العربية المتحدة متمنيا الخير والسعادة لشعب الإمارات والشعوب العربية بمناسبة الشهر الفضيل.

في حين قالت النجمة المصرية إيمي سمير غانم إن حضورها سيحفر في ذاكرتها للقائها بالكثير من النجوم بمناسبة روحية كهذه، مشددة على أهمية لقاء الفنانين والإعلاميين خارج نطاق العمل، منوهة بدور المحامية ميرنا يونس في ترتيب هكذا لقاء بث الراحة في نفوس كل الحاضرين.

وحضر من نجوم الفن لبلبة وقصي خولي والفنان اللبناني وليد توفيق والفنان السوري معتصم النهار والنجمة المصرية صفية العمري والنجمة المصرية إيمي سمير غانم والفنانة وفاء عامر ودينا حايك ورجاء الجداوي والنجمة اللبنانية لاميتا فرنجية والفنانة حياة الإدريسي والمطرب اللبناني علاء زلزلي والنجمة السورية صباح جزائري والفنانة أروى وآخرون.

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