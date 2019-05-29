شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إمام فى ديكور جراج بأكتوبر مع أوس أوس بسبب "هوجان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل النجم محمد إمام تصوير بعض من مشاهده الأخيرة فى مسلسله "هوجان" بمدينه 6 أكتوبر، فى ديكور يشبه الجراج وتجمعه المشاهدمع الفنان أوس أوس ومحمد تهامى للتخطيط والتفكير فى الانتقام من رياض الخولى "كمال اللباد"، ويستمر التصوير فى الديكور يوم واحد وينتقل امام بعدها لديكور لحدى فيلات الشيخ زايد.

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وتعرض شبكة قنوات الحياة حلقات مسلسل "هوجان" للنجم محمد إمام فى تمام الساعة 10 ونصف مساء، والإعادة 7 صباحا والإعادة الثانية 3 عصرا.

ويشارك محمد إمام فى بطولة المسلسل كل من الفنان كريم محمود عبد العزيز، وصلاح عبد الله، ورياض الخولى، عايدة رياض و"أوس أوس"، وميرنا نور الدين، وعارفة عبد الرسول، وأسماء أبو اليزيد، وهاجر أحمد، من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة "سينرجى".