شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. منى عبد الغنى تطرح دعاء بعنوان "الصيام" لشهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت الفنانة مني عبد الغنى، دعاءً دينيًا جديدا لرمضان بعنوان "الصيام" عبر موقع "يوتيوب"، والأغنية من كلمات بهاء الدين محمد، وألحان وليد سعد، وتوزيع وليد شراقي.

يذكر آن منى عبد الغنى تشارك حاليا ً في رمضان بمسلسل "زلزال" تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج ابراهيم فخر، وبطولة محمد رمضان وحلا شيحة، ماجد المصرى ونسرين أمين،محمد سليمان، هنادى مهنا، حسام داغر ومصطفى منصور ويوسف عثمان وعدد كبير من النجوم.

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