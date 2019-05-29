شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. منى عبد الغنى تطرح دعاء بعنوان "الصيام" لشهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت الفنانة مني عبد الغنى، دعاءً دينيًا جديدا لرمضان بعنوان "الصيام" عبر موقع "يوتيوب"، والأغنية من كلمات بهاء الدين محمد، وألحان وليد سعد، وتوزيع وليد شراقي.
يذكر آن منى عبد الغنى تشارك حاليا ً في رمضان بمسلسل "زلزال" تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج ابراهيم فخر، وبطولة محمد رمضان وحلا شيحة، ماجد المصرى ونسرين أمين،محمد سليمان، هنادى مهنا، حسام داغر ومصطفى منصور ويوسف عثمان وعدد كبير من النجوم.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. منى عبد الغنى تطرح دعاء بعنوان "الصيام" لشهر رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.