شكرا لقرائتكم خبر عن "لآخر نفس" الحلقة 23.. خطف محمد عز قبل تبرعه بالكلى لشقيقته ياسمين عبد العزيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحلقة الثالثة والعشرون من مسلسل "لآخر نفس" بطولة النجمة ياسمين عبد العزيز، الذى يعرض على شاشة قناة "الحياة" أحداثا غير متوقعة، حيث ذهبت دينا – هند عبد الحليم إلى الطبيب وجهزت الفحوصات لإجراء عملية "زرع الكلى"، حيث سيتبرع "ياسر " – محمد عز لدينا بدون عملها .

وعلى جانب آخر، عبرت ناهد – هاجر الشرنوبى عن قلقها تجاه زوجها عزت – مراد مكرم، حيث تحدث مع سليم – أحمد صلاح حسنى صاحب الشركة، خاصة أنه ساومها للإيقاع بعزت ومعرفة ما يخطط له بشأن الشركة وذلك بمعاونة شقيقته "نهى" – ثراء جبيل.

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وعقب إجراء العملية التى أجرتها شقيقة ياسمين عبد العزيز، علمت الأخيرة أن محمد عز هو المتبرع بالكلى فى مفاجأة ضمن الأحداث، حيث عبر لها عن سعادته بالتبرع ، خاصة أن حازم زوجها كان له الفضل فى حياته، وأكد لها أنه حاول سعى لمساعدة شقيتها تكفيرا عن ذنوبه.

وفى مفاجأة سريعة وخاطفة من المخرج حسام على، ذهب أحد أعضاء الجماعة طلبا من الأمير إلى المستشفى، حيث يرقد محمد عز هناك لتبرعه بالكلى لشقيقة سلمى – ياسمين عبد العزيز، وخطفته الجماعة الإرهابية، قبل دخوله لغرفة العلميات.

مسلسل "لآخر نفس" يعرض على شاشة قناة "الحياة" ، فى تمام الساعة الثامنة مساء، تأليف أمين جمال وعبد الله حسن وطارق الكاشف، وإخراج حسام على وإنتاج شركة سينرجى وبطولة ياسمين عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، أحمد العوضى، إيهاب فهمى، محمد عز، ثراء جبيل، أحمد كمال، حازم إيهاب، مراد مكرم، إسماعيل شرف، هند عبد الحليم، هبة عبد الغنى، عواطف حلمى، مصطفى حشيش.