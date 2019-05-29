شكرا لقرائتكم خبر عن الفيلم البوليودى De De Pyaar De يتخطى حاجز الـ9 ملايين دولار فى 10 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تخطى الفيلم البوليودى De De Pyaar De حاجز الـ9 ملايين و165 ألف دولار خلال عشرة أيام فقط من طرحه فى دور العرض السينمائية الهندية، وهو ما يشكل رقم قياسيا كبيرا بالنسبة لإيرادات شباك التذاكر خلال هذه المدة فقط.

فيلم De De Pyaar De بطولة كل من: "آجاى ديفجان، تابو، راكول بريت سينج، جيمى شيرجل"، تأليف سورابهى بهاتناجار، وإخراج آكيف على، ويعتبر هذا الفيلم من النوع الرومانسى الكوميدى الممتزج بالدراما، حيث يناقش هذا الفيلم مشكلة فرق السن فى الحب والزواج التى انتشرت خلال السنوات الأخيرة، لذلك أقبل على مشاهدة هذا الفيلم الكثيرون من الجمهور بالهند.