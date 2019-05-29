هكذا علق وليد توفيق على صورته مع جورج وسوف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: نشر الفنان وليد توفيق، عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام"، صورة جمعته بالفنان جورج وسوف. كتب توفيق: "مع صديق العمر الغالي جورج وسوف والصديق الفنان القدير خالد الشيخ". يُذكر أن جورج وسوف ظهر مؤخرًا في برنامج "عايشة شو".

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