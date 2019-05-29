ظهور البطلة.. "بوستر" جديد لـ"سبع البرمبة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: نشر الفنان رامز جلال، عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام"، بوستر جديد لفيلمه "سبع البرمبة"، ظهرت فيه بطلة العمل الفنانة جميلة عوض. كتب جلال: "بسم الله توكلنا على الله والله المستعان واللهم صلي وسلم وبارك علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه وسلم "سبع البرمبة"، فيلم عيد الفطر 2019 وربنا يتمها علي خير ويكملها بالستر". "سبع البرمبة" تأليف لؤى السيد، وبطولة جميلة عوض، محمد عبد الرحمن، بيومى فؤاد، محمد ثروت، مها أبو عوف. وهو عمل من إخراج محمود كريم.​

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