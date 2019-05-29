لوسي تُبكي أسامة أنور عكاشة على الهواء

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

تأثرت الفنانة لوسي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "إنبوكس" على قناة "صدى البلد2"، بالحديث عن الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، في ذكرى رحيله التاسعة.

بكت لوسي خلال حديثها عن الراحل، الذي وصفته بالكاتب العاشق قائلة: "لما تكوني بتعشقي بتبدعي، وده اللي عمله أسامة في المعاملة مع الناس، في الكتابة، في طلته للجمهور من خلال الشاشة، بيته، عاشق لربنا وللحياة وللشغل والناس".

وقالت الفنانة إن عكاشة لم يرحل عن عالمنا، بل ظلت روحه باقية بكل الإرث الإبداعي الذي تركه للأجيال المتعاقبة، لافتةً إلى أن أعماله خالدة لأنها لمست وجدان المشاهدين.

وأضافت لوسي: "كان بيتطرق لكل القضايا، ومخلص للدراما التي كانت دوما من المجتمع، البيت، الشارع، الدكان والقهوة، هو كانت بيتكلم مع الناس وعايش معاهم في بيوتهم عشان كدة أعماله نجحت".

وكان لأسامة أنور عكاشة دورًا كبيرًا في حياة الفنانة لوسي، على حد وصفها، وقالت: "هو اللي قدمني للتلفزيون من خلال الجزء الأول من مسلسل ليالي الحلمية في دور الراقصة حمدية، كان عنده نظرة عميقة للشخص اللي قدامه".

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وتتذكر أول أيامها في "لوكيشن" العمل حين حدثت مشادة بسيطة بينها وبين المخرج إسماعيل حافظ: "كانت مشادة بطريقة مهذبة، قولتله أنا جاية تشوفوني عجبتكم أو لاء خلاص، أنا ضرس العقل واجعني وعندي ميعاد عند الدكتور". وتتذكر لوسي حين قال عنها المخرج بعد الموقف: "دي زرزورة ومتنفعش، لكن كان لعكاشة رأيًا آخر "قال لا دي أمها ولدتها عشان تبقى حمدية"، وكان الدور أول أعمالها مع الكاتب الراحل الذي تعاونت معه في خمسة أعمال أخرى.

تمتن لوسي لعكاشة على اكتشافه لها وإيمانه بموهبتها "مسلسل أرابيسك كان شهاة ميلادي بفضل قلم أسامة أنور عكاشة"، بينما حكت في المداخلة الهاتفية أنها كانت توافق على أي عمل لعكاشة "عمري ما قولتله أشوف الورق الأول وارجع أرد عليك، بحب أعرف أبعاد الشخصية، وأعيشها أكتر، وأبقى في لحظة حمدية، وقت تاني أنوار أو بياضة".

لم يربط لوسي بعكاشة العمل فقط، بل كان الثنائي من أفضل الأصدقاء "لو في حاجة مش عاوز مخلوق يعرفها كان يقولهالي"، بينما وصفته بأنه "عنده قلب طفل لكن بنضوج المفكر ووعيه وموهبته وعبقريته".

وختمت لوسي حديثها بأن بكائها للفراق "عياط حب لأننا مفتقدينه"، فيما طالبت ابنته بإخراج الأعمال التي لم تظهر للنور من كتابة الراحل "زيزينيا مكتوبة وحاجات كتير، ياريت حد يبتنى مشاريع أستاذ أسامة نبقى شاكرين له، لأنها بتحترمنا.. دي أمنيتي".