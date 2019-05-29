ظنوا أنه ولد ميتًا وأقرب الناس تسبب بجلطته.. حياة جورج سيدهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

يحتفل الفنان الكبير جورج سيدهم اليوم بعيد ميلاده الحادي والثمانين، وقد ولد في سوهاج في 28 مايو 1938، وحصل على بكالوريوس الزراعة بجامعة عين شمس في عام 1961، وهو متزوج من الدكتورة صيدلانية ليندا.

بدأ جورج سيدهم حياته الفنية كأحد أعضاء فرقة ثلاثي أضواء المسرح بالاشتراك مع الضيف أحمد وسمير غانم.

لعب جورج سيدهم الأدوار الكوميدية، بالإضافة إلى قدرته على الغناء وأداء الاسكتشات المسرحية، ومن أشهر أعماله مسرحية "المتزوجون" مع صديقه سمير غانم وشيرين، وفيلم "البحث عن فضيحة"، و"مدرسة المشاغبين".

نرصد لكم في التقرير التالي حكايات جورج سيدهم:

سبب إصابته بالجلطة

قال الفنان سمير غانم، خلال لقائه في برنامج "شيخ الحارة" رمضان 2018، إن صديقه الفنان جورج سيدهم أصيب بجلطة شديدة ونُقل إلى أحد مستشفيات مدينة نصر، وأن السبب يرجع إلى صدمته في شقيقه أمير الذي أخذ أموال الفرقة التي كان يعمل بها، وهاجر إلى أمريكا بجميع الأموال. كما أكد سمير غانم أن الفنان جورج سيدهم كان لا يعترف بالزواج نهائيًا وكان يطلق عليه "النظام الفاشل"، مشيرًا إلى أن جورج كان له طرق ممتعة على المسرح دون أي فرد آخر.

اكتشاف دلال عبد العزيز

قالت الفنانة دلال عبد العزيز إنها كانت تحلم بأن تصبح فنانة مثل فاتن حمامة، مشيرةً إلى أن جورج سيدهم قدمها للمخرج حسن عبدالسلام وسمير غانم في مسرحية "أهلاً يا دكتور"، وأن جورج رفض أن يتوسط لها لأن الفن ليس بالواسطة، وأن سمير غانم اقتنع بها في مشهد على المسرح انطلقت منه.

مشهد البيض

أوضح الفنان جورج سيدهم أن مشهد البيض الشهير في مسرحية "المتزوجون" لم يكن حقيقيًا، مشيرًا إلى أن المخرج أحضر تفاحًا وقشره له، وأن جورج سيدهم لو أكل كل هذا البيض كما في المشهد "لكان البيض فقس".

ولُد ميتا

حكى الفنان جورج سيدهم، خلال لقائه مع الإعلامي طارق حبيب في برنامج "اثنين على الهواء"، إنه وُلد كأنه ميتًا لأن ولادته كانت عثرة، وولد صامتًا دون حراك، فظنت القابلة (الداية) أنه ميتًا، ووضعته تحت الفراش، ثم دخلت إحدى الجارات إلى الغرفة، ولما علمت بالأمر، قامت الجارة بشق بصلة، ومررتها تحت أنفه، فما كان إلا أن صرخ.