ظنوا أنه ولد ميتًا وأقرب الناس تسبب بجلطته.. حياة جورج سيدهم

View this post on Instagram

#المتزوجون #جورج_سيدهم #نجاح_الموجي ... #مسرحية #ضحك #مسرحيات #طارق_العلي #الكويت #لايك #مشاهير #StatStory #اكسبلور #كوميديا #السعودية #حسن_البلام #احمد_العونان #مسرحيات_كويتيه #مقاطع_ضحك

Advertisements