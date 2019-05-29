في عيد ميلاده.. هل عاد جورج سيدهم للحركة مجددًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

يحتفل اليوم ذكرى الفنان الكبير جورج سيدهم، صاحب التاريخ الفني الحافل، ومدرسة الكوميديا الخاصة به، بعيد ميلاده.

وفي عيد ميلاده، ترددت أنباء عن عودته للحركة، إلا أن الأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكي للسينما أكد، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن عودة الفنان للحركة على قدميه شائعة، وأن الفنان الكبير يعيش تحت رعاية زوجته الدكتورة ليندا.

ولد جورج سيدهم في محافظة سوهاج في 28 مايو 1938، وحصل على بكالوريوس زراعة من جامعة عين شمس 1961.

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بدأ جورج سيدهم حياته الفنية عضوًا بفرقة "ثلاثي أضواء المسرح"، بالاشتراك مع الفنانين الضيف أحمد وسمير غانم.

لعب جورج الأدوار الكوميدية، بالإضافة إلى قدرته على الغناء وأداء الاسكتشات المسرحية من أشهر أعماله مسرحية المتزوجون مع صديقه سمير غانم وشيرين.

أصيب جورج سيدهم بمرض أقعده عن التمثيل والحياة العامة، وكان آخر ظهور له في إعلان لإحدى المنتجات الغازية مع شيرين وسمير غانم. ​