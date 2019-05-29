كشف الفنانة نورة العميري خلال ظهورها في برنامج “خلك صالح” مع الإعلامي صالح الراشد عن اصابتها بالسرطان في فترة من فترات حياتها وذكرت أنها لا تحب ذكر هذا الموضوع أو التحدث فيه لأن السرطان ابتلاء من الله وليس للشفقة.
وأما حول ارتباطها أو وجود علاقة في حياتها فلم تجيب نورة على السؤال وذكرت أنها تلبس نظارات حتى لا تكشف قائلة: “لغة العيون تفضح.. العين أصدق من القلب” وتابعت “احنا بمجتمع ما نقدر نقول انا نحب”.
وعن زوجها المستقبلي فنوهت أنها تريد شخص بنفس شخصية والدها ولا تريد المال ولا الجمال بل فقط أن يكون نفس والدها.
كانت هذه تفاصيل خبر نورة العميري: “احنا في مجتمع ما نقدر نقول أنا نحب وتكشف عن اصابتها بالسرطان” -فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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