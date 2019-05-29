شهدت الحلقة 23 من مسلسل العاصوف الجزء الثاني، مقطعا مثيرا يتضمن ذهاب إمرأة لمحل التسجيلات الإسلامية تطلب شريط أغاني ودار بينها وبين الصحوي “سعد” حوار انتهى بمنع النساء من دخول المحل. وبدأ المشهد بدخول امراة إلى محل التسجيلات الإسلامية الذي يملكه “سعد”، وتسأل العامل عن الشريط الجديد للمطرب سلامة العبد الله، فانتفض “سعد”، وهاجمها بسبب طلبها وقال “سعد” للمرأة: “إنتي تعرفين الله إنتي.. لو تعرفين الله ما كنتي جيتي محلات تسجيلات إسلامية.. وبعدين احتشمي في لبسك يا امرأة واتقي الله في نفسك والبسي لبس عباءة المرأة المسلمة”. وانتهى الحوار بتهكم المرأة على حديث “سعد”، وقالت “الله يهديك”، فيما طالب “سعد” العامل لديه بوضع لافتة كبيرة مكتوب عليها “ممنوع دخول النساء”.

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كانت هذه تفاصيل خبر حوار مثير في العاصوف بين إمرأة تريد شريط أغاني والصحوي “سعد”.. ممنوع دخول النساء -فيديو... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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