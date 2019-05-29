الفنان عبدالمجيد عبدالله ينفي ما أُشيع عن تدهور حالته الصحية

قام الفنان عبد المجيد عبدالله تغريد بإعادة رتويت لتغريدة الموسيقي ممدوح سيف يوضحه فيها عن حالته الصحية حيث نفى ما تداول عبر المواقع الاجتماعي عن حالته الصحية وأكد بأنها إشاعة كما عبر عن شكره للموسيقي ممدوح سيف لتوضيحه حقيقة هذه الإشاعة.

حيث نفى الموزع الموسيقي ممدوح سيف حقيقة منع الأطباء الفنان السعودي عبدالمجيد عبدالله من الغناء بسبب الحالة الصحية، بعد انتشار العديد من الأخبار عن الموضوع عبر مواقع التواصل الاجتماعي. ونشر عبر صفحته الرسمية “تويتر” خبر تدهور الحالة الصحية للفنان عبدالمجيد عبدالله، وأكد أنه في صحة جيدة ويعيش حياته الرمضانية السنوية، ويمارس الرياضة اليومية قائلا: “انتشرت أخيراً شائعة عن الفنان ‎عبدالمجيد عبدالله، وبصفتي صديقه المقرَّب، أُؤكد كذب هذه الشائعة، وأقول لجمهور عبدالمجيد: “إن فنانكم بخير وصحة والحمد لله” وأضاف: “يعيش عبدالمجيد طقوسه الرمضانية السنوية المعتادة، ويمارس الرياضة اليومية، وأنا على تواصل دائم معه، وعسى أن يديم الله أبو عبدالله، ويسعدنا دائماً بصوته وفنه”.