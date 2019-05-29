شاهد: رأي لطيفة حول الغناء مع هيفاء وهبي

نفت الفنانة التونسية لطيفة الأقوال المنسوبة إليها ضد الفنانة هيفاء وهبي خلال حلولها ضيفة مع الإعلامية عائشة عثمان في برنامج عايشة شو وقالت بأن هذه الأقوال وهي أن “هيفاء وهبي ليست مطربة ولا يمكن استضافتها في برنامجي” نسبت إليها لكنها لم تقل ذلك واعترفت بحبها وإعجابها الشديد في هيفاء وهبي وبغنائها وعن عدم استضافتها للفنانة هيفاء وهبي في برنامجها فصرحت بأن برنامجها طربي ويتضمن أغاني طربية وأضافت أن الفنانة هيفاء وهبي ليست مطربة لأغاني الطرب وأيضا ليست هي من تحضر ضيوف البرنامج .

وأما حول استضافة هيفاء في برنامجها إذا ما صدر جزء أخر فسوف تستضيفها فقط إذا كان البرنامج يوجد به استعراضات أو غناء دويتو أما إذا كان طربي فلا يجوز ذلك.