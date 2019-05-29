لطيفة : أغنية “أخاصمك أه” كانت لي و لم أغنيها لهذا السبب!

وضحت الفنانة التونسية لطيفة خلال لقائها في برنامج عايشة شو مع الإعلامية عايشة عثمان عن سبب رفضه لأغنية “أخاصمك أه” التي عرضت عليها قبل أن تغنيها الفنانة نانسي عجرم مشيرة إلى أنها أصدرت أغنية قبلها وكانت بنفس المعنى تقريبا وحطم أغنيتها رقما قياسا في العالم موضحة أنها لا تحب تكرار الأغاني ذات نفس المعنى وأيضا ذكرت بأن الأغنية نالت إعجابها بشكل كبير بعد أن غنتها نانسي .
وعن محطات لطيفة الفنية، أضافت أن ألبوم “أكتر من روحي” كان بداية حقيقية بالنسبة لها، وفي مشوارها الفني، أكدت أن فيلم “سكوت هنصوّر” للمخرج يوسف شاهين كان خطوة الخيال والحلم الذي حلمت به منذ الصغر.
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