محمد رمضان يعترف بحبه لـ "حلا شيحة" في زلزال

تشهد الحلقة 23 من مسلسل زلزال، اعتراف محمد حربي كرامة "زلزال"، بحبه إلى صافية، ويقول لها أنه لن يكون هناك شئ رسمي سواء كتب كتاب أو فرح، إلا بعد أن يأخذ شهادته وينهي دراسته فتوافق، ويحاول المعلم منصور التحرشبـ"صافية" أثناء إحضارها الإفطار له في بالسوق، وبعدها يطلب يدها من والدتها.
ويذهب خليل السياح إلى الأستاذ زهدي ويعرض عليه شراء نصيبه في القهوة ويغريه بالأموال، ويوافق في النهاية بعد الحاح
والمسلسل بطولة محمد رمضان وحلا شيحة وماجد المصرى ونسرين أمين ومنى عبد الغنى وهنادى مهنى، حسام داغر وسلوى عثمان وحنان سليمان، من تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج إبراهيم فخر.
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