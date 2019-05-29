ضرب مصطفى خاطر بالنار في كتفه في "طلقة حظ"

تبدأ الحلقة 23 من مسلسل طلقة حظ، باكتشاف آيتن عامر لخيانة صديقتها، ويجلس أحمد ماهر مع عبد الصبور ويؤكد عليه أن يبلغه بموعد تسليم وبيع صفقة السلاح، إلا سينفذ وعده، وبعدها يذهب مع نرمين، وخلال تسليم الصفقة يتم ضربه بالرصاص في كتفه.
ويظهر أن عباس قد قالللضابط محمد من قبل أثناء التحقيق معهم في القضية أنه أخذ عباس إلى الديسكو وخرج مع هذه الفتاة، وبعدها حدث لهم كل ذلك، ويطلب الضابط بأن يقوم بمراقبة الوضع لمعرفة الحقيقة.
وتذهبن شقيقات عبد الصبور وأولادهم إلى
والمسلسل بطولة مصطفى خاطر، آيتن عامر، محمد أنور، ومن إخراج أحمد خالد أمين، وتأيف إيهاب بليبل.
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