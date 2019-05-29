ضرب مصطفى خاطر بالنار في كتفه في "طلقة حظ"

تبدأ الحلقة 23 من مسلسل طلقة حظ، باكتشاف آيتن عامر لخيانة صديقتها، ويجلس أحمد ماهر مع عبد الصبور ويؤكد عليه أن يبلغه بموعد تسليم وبيع صفقة السلاح، إلا سينفذ وعده، وبعدها يذهب مع نرمين، وخلال تسليم الصفقة يتم ضربه بالرصاص في كتفه.

ويظهر أن عباس قد قال

للضابط محمد من قبل أثناء التحقيق معهم في القضية أنه أخذ عباس إلى الديسكو وخرج مع هذه الفتاة، وبعدها حدث لهم كل ذلك، ويطلب الضابط بأن يقوم بمراقبة الوضع لمعرفة الحقيقة.

وتذهبن شقيقات عبد الصبور وأولادهم إلى

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منزل هالة صديقة آيتن عامر، ويعيشون معها، وتقول آيتن عامر لإحدى شقيقات عبد الصبور أن هالة وراء المصيبة التي فيها عبد الصبور وتطلب مساعدتها في مراقبتها، وتنتهي الأحداث بأن يذهب عبد الصبور وازواج شقيقاته للمحامي وخطفه وتهديده بأن يحكي له كل شيء وإلا سيقتله.

والمسلسل بطولة مصطفى خاطر، آيتن عامر، محمد أنور، ومن إخراج أحمد خالد أمين، وتأيف إيهاب بليبل.