أحمد فهمي "مولانا" في "الواد سيد الشحات"

تبدأ الحلقة 23 من مسلسل الواد الشحات، بتفكير ريتاج وفخر في أن يلجأ فخر لأحد أصدقائه المعروفين بالاجرام للنصب واستخدام الريموت الذي معهم من أجل جمع أموال السحاوي، وبالفعل يلجأ لواحد معروف بالمراهنات وعملوا حلبة ملاكمة والرهان على الملاكمين.
ويستخدم سيد وفخر وريتاج الريموت في معرفة من الذييكسب الرهان، ومن ثم العودة واختياره، وكسبوا الرهان في النهاية، وكسبوا أكثر من 3 ملايين جنيه، ولكن في هذه الأثناء، خطفهم صديق فخر، وسألهم كيف فازوا وهددهم إن لم يخبروه سيقتلهم.
ويقول له فخر أن سيد يعرف الأشياء
والمسلسل بطولة أحمد فهمى وهنا الزاهد ومحمد عبد الرحمن، ومن إخراج أحمد الجندى وتأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب وتدور الأحداث في قالب كوميدي.
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