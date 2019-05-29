أحمد فهمي "مولانا" في "الواد سيد الشحات"

تبدأ الحلقة 23 من مسلسل الواد الشحات، بتفكير ريتاج وفخر في أن يلجأ فخر لأحد أصدقائه المعروفين بالاجرام للنصب واستخدام الريموت الذي معهم من أجل جمع أموال السحاوي، وبالفعل يلجأ لواحد معروف بالمراهنات وعملوا حلبة ملاكمة والرهان على الملاكمين.

ويستخدم سيد وفخر وريتاج الريموت في معرفة من الذي

يكسب الرهان، ومن ثم العودة واختياره، وكسبوا الرهان في النهاية، وكسبوا أكثر من 3 ملايين جنيه، ولكن في هذه الأثناء، خطفهم صديق فخر، وسألهم كيف فازوا وهددهم إن لم يخبروه سيقتلهم.

ويقول له فخر أن سيد يعرف الأشياء

المستقبلية ويطلع عليها، ويحدث موقف وتحدث هذا الشخص حماته وتقول له أن زوجته سوف تلد، ثم يستخدم سيد الريموت ويقول له هذه الأحداث، ومن ثم يصدقهم ويقرر أن يكون سيد يده اليمنى ويناديه بـ"مولانا".

والمسلسل بطولة أحمد فهمى وهنا الزاهد ومحمد عبد الرحمن، ومن إخراج أحمد الجندى وتأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب وتدور الأحداث في قالب كوميدي.