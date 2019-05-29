شاهد.. لطيفة: عمرو دياب رقم واحد ومش شايفة حد جنبه

أكدت المطربة التونسية لطيفة ، أنها تري أن المطرب عمرو دياب من المطربين الأوائل في الوطن العربي .
وأضاف "لطيفة "، خلال لقائها ببرنامج "عايشة شو"المذاععبر فضائية "النهار"، أنه لا يصح أن يطلق أي فنان علي نفسه أنه رقم 1 ، لآن الجمهور
وقالت "لطيفة"، :" أنا بالنسبالي عمرو دياب رقم واحد ، ومش شايفة حد جنبه لآنه ليه تاريخ وحضور ، أنا شايفة كده ، ممكن حد غيري يختلف معايا".
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