شاهد.. لطيفة: عمرو دياب رقم واحد ومش شايفة حد جنبه

أكدت المطربة التونسية لطيفة ، أنها تري أن المطرب عمرو دياب من المطربين الأوائل في الوطن العربي .

وأضاف "لطيفة "، خلال لقائها ببرنامج "عايشة شو"المذاع

عبر فضائية "النهار"، أنه لا يصح أن يطلق أي فنان علي نفسه أنه رقم 1 ، لآن الجمهورلا يجتمع علي مطرب واحد .

وقالت "لطيفة"، :" أنا بالنسبالي عمرو دياب رقم واحد ، ومش شايفة حد جنبه لآنه ليه تاريخ وحضور ، أنا شايفة كده ، ممكن حد غيري يختلف معايا".

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