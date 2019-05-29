شاهد.. كريم عفيفي يوجه رسالة لمحمد سامي مخرج "ولد الغلابة"

حقق الفنان كريم عفيفي نجاحًا كبيرًا من خلال دور حمزة الذي قدمه في مسلسل "ولد الغلابة"، لذلك حرص علي توجيه رسالة شكر وامتنان لمخرج العمل عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

نشر عفيفي صورة جمعته بالمخرج وعلق عليها قائلًا: "اشكر المخرج العبقرى بكل ما تحمل الكلمة من معنى.. محمد سامى الحمد لله كل الناس اللى حبت دور حمزة واللى تفاعلت معاه

كان الفضل بعد ربنا للراجل دا فحبيت اقوله شكرا".يذكر أن مسلسل "ولد الغلابة"، يُعرض ضمن موسم دراما رمضان الحالي، ويقوم ببطولته كل من: أحمد السقا، محمد ممدوح، إنجي المقدم، مي عمر، إدوارد، هادي الجيار، كريم عفيفي، تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد سامي.