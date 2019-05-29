كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كلبش 3 الحلقة 23.. أمير كرارة يحدد حامل "الطرد" ومكانه داخل أتوبيس شمال سيناء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت الحلقة 23 من مسلسل "كلبش 3" بطولة النجم أمير كرارة، الذى يعرض على شاشة قناة ON E، أحداثا متتالية، حيث بدأت الحلقة بحديث بين عصام السقا وأكرم صفوان حول "السيستم" لمعرفة من يحاول مراقبة صفوان، فضلا عن الشخص الذى دفع نجل الأخير يبحث عن "وحدة السيستم" الخاصة بوالده، حيث واجه صفوان ابنه، وطلب منه معرفة الشخص الذى دفعه لذلك، ونهره بشدة.

وخلال البحث والتدقيق حول موضوع الهاكينج، بحث عصام السقا عن السيستم، وحدد عنوان الأشخاص الذين دفعوا نجل صفوان لاقتحام السيستم الرقمى، وطلب صفوان من صدام أن يأتى بهؤلاء الأشخاص فورا، خاصة أن عصام السقا بدأ يشك فى "جومانا" – سارة عادل، وراء حادث السيستم.

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كما شهدت الحلقة حديثا بين اللواء جلال خطاب – أحمد عبد العزيز، واللواء ناصر سلام – نبيل النور الدين، حيث أكد خطاب خلال حديثه أن المجموعة المسافرة إلى سيناء يعملون لحساب أكرم صفوان، ومكلفة لتوصيل "طرد" غاية فى الأهمية للإرهابيين هناك، فضلا عن أن المنظمة الإرهابية تنتظر "طرد" مهما من القاهرة، حيث بدأ يلمح خطاب أن هناك أزمة كبيرة، خاصة أن هناك شكا فى "الأتوبيس" الذى يستقله سليم الأنصارى.

وخلال مكالمة هاتفية بين أكرم صفوان وسارة هارون – سوزان نجم الدين، أكد صفوان أن "الطرد" وصل للعريش، وخلال 24 ساعة سيتم تسليمها حسب الاتفاق.

ووصل بالفعل سليم الأنصارى إلى سيناء، ليجد "حسن" رجل الأجهزة الأمنية ينتظره هناك فى الغرقة المجاورة فى الفندق، وخلال مراقبة "بروسلى" – أحمد العوضى، وجد أن سائق الأوتوبيس مرتبكا فواجهه، ولكن لم يصل إلى شىء، حيث أبلغ بروسلى أن السائق يفعل أمورا غريبة، ليجد سليم الأنصارى يبلغه أنه يراقبه منذ خروجهم من القاهرة، لتبدأ رحلة مراقبة السائق ومكان اختباء الطرد.

مسلسل "كلبش 3" تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجى، وبطولة أمير كرارة، أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، أحمد العوضى، عمر الشناوى، إسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد إمام، محمد على رزق، أمانى كمال،ناصر سيف، وعدد آخر من الفنانين.